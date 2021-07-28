قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الإيرادات التي تعلن عن أفلام عيد الأضحى غير دقيقة، مرجعًا ذلك إلى أن الجهة المنوط بها إصدار أرقام الإيرادات، وهي غرفة صناعة السينما، وصفها بأنها "في سُبات عميق" منذ عشر سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن أرقام الإيرادات تعلنها شركات الإنتاج، موضحًا في الوقت نفسه، أن فيلم العارف حاز على القسط الأكبر من كعكة العيد أو العيدية وفق تعبيره، يليه فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.

وتحدث الشناوي عن فيلم العارف تحديدًا قائلًا: "الفيلم متكلف، والمخرج أحمد علاء الديب فاهم شغله كويس وقدم فيلم أكشن جيد الصنع لكن نحن أمام عمل فني له الكثير من المرجعيات الأجنبية".

وأشار إلى أن الفيلم ظهرت فيه الحرفية بشكل كبير، معتبرًا أنه يمثّل ذروة أعمال الأكشن في السينما المصرية باعتباره يعتمد على قدرة المخرج على ضبط المونتاج والتصوير إلى جانب القدرة الأدائية لدى الممثلين.

وأوضح الشناوي أن الفيلم تم تصويره في أربع دول، ما يعني أن هناك إنفاقًا جيدًا على هذا العمل، إلى جانب جودة التصوير، ووصفه بأنه فيلم جيد الصنع، لكنه أشار إلى أن الأفلام التي تعيش أكثر تتجاوز فكرة جودة الصنع.

يُشار إلى أن إحصاءات نُشرت مطلع هذا الأسبوع، أظهرت أن فيلم العارف جاء في مقدمة إيرادات أفلام العيد، بقيمة بلغت 4.5 مليون جنيه للعمل الذي يؤدي دور البطولة فيه أحمد عز وأحمد فهمي محمود حميدة والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ومصطفى خاطر، وهو من سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.ِ

كما احتل فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 2.18 مليون جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.