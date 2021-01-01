 «السياحة» تطلق فيلمين ترويجيين على أهم المنصات الإلكترونية بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر - بوابة الشروق
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«السياحة» تطلق فيلمين ترويجيين على أهم المنصات الإلكترونية بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

طاهر القطان
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:57 ص

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلمين ترويجيين جديدين على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وتضمن الفيلمان قيام عدد من السائحين من مختلف الجنسيات بالحديث عن تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية خلال شهر يوليو الجاري.
وخلال الفيلمين الترويجيين أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والمياه الصافية، مشيدين بدقة وصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد المصري والتي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم.
يأتي تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع السائح بأجازته في مصر.

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