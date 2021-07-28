العاهل الأردني يبحث مع رئيسة اليونان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في العاصمة اليونانية أثينا.



وأكد الملك عبدالله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي يؤشر عليها تاريخ العمل المشترك في العديد من القضايا والمساهمة في معالجة التحديات، بما في ذلك التحديات الأخيرة مثل فيروس "كورونا" واللاجئين.



ومن جانبها، رحبت الرئيسة اليونانية بعاهل الأردن في أثينا التي تستضيف القمة الثلاثية بين اليونان والأردن وقبرص، لافتة إلى أهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.



وأكدت أن الأردن واليونان يرتبطان بعلاقات الاحترام المتبادل والصداقة، مضيفة أن هناك علاقات ثنائية تجمع الطرفين، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز العلاقات مع الأردن.



وبحث الجانبان التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد عاهل الأردن ضرورة بلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما تناول الاجتماع مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.