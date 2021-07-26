قال مصدر رسمي بوزارة التضامن، إنه تم دعم أكثر من 20 مليون متضرر من جائحة كورونا، بتكلفة تقدر حوالي 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 33.4 مليون فرد بقاعدة البيانات من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أنه تم زيادة الدعم النقدي من عام 2014 وتقدر بـ3.4 مليار جنيه حتى إلى 20 مليار جنيه لعام 2021 بنسبة 500%، لافتا إلى أن 100%؜ من أطفال برنامج الدعم النقدي" تكافل" ملحقين بالمدارس، فضلا عن إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل الدراسية التعليمية المختلفة من مصاريف الدراسة.

وتابع المصدر، أن هناك 34 ألف طالب بمدارس التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن هناك دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث إنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم دعم أكثر من 43 ألف صياد من خلال المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تم دفع تعويضات لـ300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات فردية وعامة بقيمة 805 ملايين جنيه، فضلا عن أنه تم تجهيز وتأثيث أكثر من 18.500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه لجميع الأسر المنقولة من المناطق غير الآمنة.