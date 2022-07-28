وزيرة الخارجية الألمانية تأمل في إنهاء التمييز الهيكلي ضد النساء في كرة القدم

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، اليوم الخميس، عن أملها في أن يؤدي فوز منتخب ألمانيا للسيدات ببطولة كأس أمم أوروبا إلى إعطاء "دفعة كبيرة لكرة القدم الألمانية وضد التمييز الهيكلي الذي لا نزال نشهده في هذا المجال".



وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، دعت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى مساواة الأجور بين النساء والرجال في كرة القدم في ألمانيا، وقالت إن " المساواة في الأجور في كرة القدم النسائية والأنواع الأخرى للرياضة لا يتم إنجازها عبر العناوين الجميلة بل إنها أمور هيكلية يجب أن نباشرها".



وساقت بيربوك مثالا على ذلك بالأندية الخالصة للنساء التي تعرضت "للظلم الهيكلي" مقارنة بالأندية الكبيرة التي لديها فرق رجال قوية، ورأت أن إسبانيا وانجلترا من الأمثلة التي يمكن الاقتضاء بها في قضية مساواة الأجور بين النساء والرجال في الرياضة وأوضحت أن إسبانيا وانجلترا "تدفعان رواتب ثابتة في دوري المحترفين حتى لا يضطر اللاعب في كرة القدم الاحترافية إلى العمل إلى جانب الرياضة من أجل كسب قوت يومه".



وتابعت بيربوك أنه " لا ينبغي التفريق بين الرجال والنساء" في كرة القدم الاحترافية.



وفي نفس السياق، كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت صرح في منتصف الشهر الجاري بأن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد لإجراء محادثة مع مدير المنتخب الألماني لكرة القدم حول مساواة الأجور بين النساء والرجال في المنتخبات الوطنية لكرة القدم.



وقال هيبشترايت:" سيسعده (شولتس) الحديث مع السيد بيرهوف بشأن ذلك".



وهنأت بيربوك منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات بمناسبة فوزه أمس الأربعاء على نظيره الفرنسي 2 /1 في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في إنجلترا، وتأهله للمباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي في ستاد ويمبلي في لندن يوم الأحد المقبل.



وقالت بيربوك إن الفريق بقيادة المدربة مارتينا فوس-تكلنبورج تمكن من إثبات نفسه أمام "منافسين أشداء" رغم "العيوب الهيكلية".