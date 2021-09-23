أول تعليق لحمدي النقاز بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

أعرب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، عن اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، مقابل رد المبالغ التي حصل عليها اللاعب قبل خروجه للإعارة.

وقال النقاز في تصريحات عبر القناة الرسمية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على موقع "يوتيوب": «أريد أن أعتذر لجماهير الزمالك على الفترة الماضية والموقف الذي حدث».

وواصل: «أشكر الجماهير لمساندتهم لي عندما كنت في الزمالك، وأشكر مرتضى منصور ونجله على حسن الضيافة، وبالتوفيق للزمالك في الفترة المقبلة».

يذكر، أن النقاز قد عاد للزمالك مرة ثانية خلال فترة إدارة اللجنة السابقة بعد فسخ تعاقده مع الأبيض، قبل أن يخرج للإعارة ضمن صفوف أهلي جدة السعودي.