المحافظون ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ المحافظون ورؤساء الجامعات، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعام الهجري الجديد 1444هـ، داعين المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

ففي الغربية، بعث المحافظ الدكتور طارق رحمي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء نصها كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية أتقدم م بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات.. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء والمحافظين وقيادات الدولة.

وفي كفر الشيخ، بعث رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، قال فيها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة كفرالشيخ أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجري الجديد 1444 هـ، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ونماء يواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجني ثمار التنمية، سائلين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

وعاهد رئيس جامعة كفرالشيخ الرئيس السيسي بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفي الإسماعيلية، بعث رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي قال في نصها:"يسعدني أن أبعث بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنياً من الله تعالى أن يكون عاماً زاخراً بالخير والبركات على مصرنا وجيشها وشعبها العظيم في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يعيد المولى عز وجل تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. حفظكم الله لمصرنا.. وسدد خطاكم .. وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث الدكتور مندور، ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، متمنياً أن يجعله الله عام أمن واستقرار.