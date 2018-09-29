أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ «إس-300» المضادة للطائرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها، الذي نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: «تم القضاء على ما يصل إلى 70 فردا، وأكثر من خمس مركبات مدرعة بضربة صواريخ عالية الدقة/ وجهتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقت لكتيبة اللواء الآلي 72 في بلدة أرتيموفسك».

كما عمل الطيران الروسي على تحييد أكثر من 130 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة خيرسون بضربات بأسلحة عالية الدقة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: «في منطقة قرية توبولينوي، منطقة خيرسون، نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مواقع قتالية للقوات الأوكرانية، فقدت كتيبة لواء المشاة 60 للقوات المسلحة أوكرانيا قدرتها القتالية تمامًا. وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 130 جنديًا من هذه الوحدة».

وأضاف البيان: «في منطقة كراماتورسك، دمرت مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، منظومة أوكرانية قاذفة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"».