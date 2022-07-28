وزير الاقتصاد الألماني يتهم روسيا بالكذب في الخلاف حول توربين نورد ستريم 1



اتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، روسيا بالكذب في الخلاف بين الجانبين حول توربين خط نورد ستريم 1 الذي كان يخضع للصيانة في كندا.



وخلال حوار مع مواطنين، وصف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة بايرويت جنوب ألمانيا مساء اليوم الخميس الأمر بأنه "مهزلة" مشيرا إلى أن التوربين موجود في ألمانيا منذ يوم الاثنين قبل الماضي.



وأعلن السياسي المنتمي إلى حزب الخضر عن توافر كل الأوراق الخاصة بالتوربين وأنها بحوزته شخصيا، وقال إن روسيا ترفض إدخال التوربين إلى أراضيها ،وأردف: "إنهم يكذبون عليك في وجهك".



كان هابيك قد صرح يوم الاثنين الماضي أن التخفيض الجديد لتدفق الغاز الروسي القادم إلى بلاده عبر خط نورد ستريم 1 بأنه "لعبة غادرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين: "لا توجد أسباب فنية لتخفيضات التوريد. التوربين جاهز للتسليم إلى روسيا"،



يشار إلى أن الكرملين أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه يأمل في أن يعود للخدمة سريعا التوربين الذي تم إصلاحه لنورد ستريم 1 أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه بمجرد استلام روسيا للتوربين من ألمانيا، فسيتم إعادة تركيبه في محطة ضاغط بورتوفايا. وأضاف بيسكوف أنه عندئذ يمكن أن تنطلق الأعمال لإعادة تشغيل الخط.



وأفادت التصريحات الصادرة من شركة جازبروم الروسية للطاقة بأن التوربين مهم من أجل خلق الضغط اللازم لضخ الغاز في الخط، واتهمت جازبروم شركة سيمنس إنيرجي الألمانية مرارا بعدم تسليم الوثائق اللازمة والمعلومات الخاصة بإصلاح التوربين، وفي المقابل، نفت الشركة الألمانية اتهامات جازبروم مساء أمس الأربعاء.



كانت جازبروم قلصت كمية ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 مجددا اعتبارا من صباح أمس لتصل إلى 20% من الطاقة القصوى للخط متعللة بضرورة إرسال توربين إلى الصيانة، وذكرت الشركة أن أسباب تقليص توريدات الغاز هي تعليمات سلامة تقنية.