جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع في الوراق

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من شرفة شقة بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة الوراق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين سقوط سيدة من شرفة شقة بالطابق الرابع، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بجراحها، ونقلت إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة.