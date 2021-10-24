أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وحصل الطالب «يوسف أحمد محمد أبو حسين»، ابن محافظة جنوب سيناء، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، علمي علوم، بمجموع 649 درجة، بنسبة مئوية 99.85%، وهو أحد طلاب معهد طور سيناء النموذجي. لتكون اول مرة يحصد احد ابناء المحافظة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى «يوسف» وأسرته، وقال إنه سوف يقوم بتكريمه في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، كما قدم الشيخ سعيد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، التهنئة للطالب «يوسف أحمد محمد حسين» على تفوقه الدراسي، مؤكداً أنه وعد المحافظ بوجود أوائل من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية هذا العام.



قال الطالب "يوسف" إنه اجتهد وبذل كل جهوده على مدار العام، وتمنيت من الله عز وجل التوفيق، مؤكدًا أنه كان حريص على أداء فرائض الصلاة في موعدها، ومذاكرة دروسه أول بأول، دون تحديد عدد من الساعات في اليوم، قائلًا "لم أتقيد بعدد ساعات للمذاكرة في اليوم، وأفضل وقت للمذاكرة بداية من بعد صلاة الفجر، وحتى الساعة 12ظهرًا".

وأوضح "يوسف" لـ"الشروق"، أنه لم يكن يتوقع حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ولكنه توقع أنه سيكون من الأوائل على مستوى المحافظة، و ولم أستطيع أن أعبر عن فرحته عندما تلقى اتصالاً من فضيلة شيخ الأزهر لهنئته بالتفوق.

وأهدى يوسف تفوقه لوالده ووالدته لفضلهما عليه، وسعيهم الدائم لتوفير البيئة المناسبة والراحة والهدوء للمذاكرة، كما قدم الشكر لمعلميه وكافة العاملين في المنطقة الأزهرية، لدعمهم الدائم له.

وعن أمنيته قال "يوسف"، إنه لم يستقر حتى الآن على الجامعة التي يريد الالتحاق بها، ولكنه سوف يسير على درب أشقائه الذين التحقوا بكلية الطب.

وأعربت نوران عبد الرازق، والدته، عن سعادتها بتفوق نجلها، مؤكدة أن "يوسف" يتميز بالخلق الحسن داخل المنزل، وخارجة، وعلاقته طيبة بأشقائه وأصدقائه، وكان حريص على التفوق ومجتهد منذ صغره.

وأكد والده أن "يوسف" من أوائل الشهادة الابتدائية، والإعدادية على مستوى المحافظة، ولكنه في الشهادة الثانوية فجئنا بتفوقه على مستوى الجمهورية، متمنيًا له التفوق في مراحل دراسته المقبلة.

فيما أعرب معلميه عن سعادتهم بحصول "يوسف" على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدين أنهم توقعوا تفوقه على مستوى الجمهورية، لكون طالب مجتهد، وحريص على تلقي العلم، ويتحلى بالخلق الحسن.



