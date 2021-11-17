المركزى السعودي ومصرف الإمارات يرفعان سعر الفائدة

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قرر البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وذلك بعد أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

وأعلن البنك المركزي السعودي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 75 نقطة، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك الاتحادي الأمريكي نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" 75 نقطة أساس إلى 0ر3% و 5ر2 % على الترتيب.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من غد الخميس.

وقال المصرف في بيان اليوم الأربعاء: يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد أعلن مساء اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة خلال العام 2022 في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى منذ الثمانينيات من القرن الماضي.