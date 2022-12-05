بوتين: لم يتم القضاء على بعض مظاهر الاستعمار في دول إفريقيا حتى الآن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده وإفريقيا تربطهما علاقات صداقة قوية وعلاقات وثيقة متبادلة المنفعة، وتم وضع أسسها في منتصف القرن الماضي أثناء نضال شعوب القارة الإفريقية من أجل حريتها.



وأضاف خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة: «لعقود من الزمن، قدمنا الدعم باستمرار فى المواجهة الصعبة للدول الإفريقية ضد الاستعمار».



وتابع: «لسوء الحظ، لم يتم القضاء على بعض مظاهر الاستعمار حتى يومنا هذا ولا تزال تمارسها الدول الكبرى. على وجه الخصوص، في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية والإنسانية».



واستكمل الرئيس الروسي: «يجب الدفاع عن سيادة الدولة دون أن تفشل، ولا تستسلم أبدًا، ولا تتراجع أبدًا تحت ضغط خارجي. وفي مثل هذه الرغبة في الاستقلال والدفاع عن السيادة والمشاركة بنشاط في تشكيل نظام متعدد الأقطاب قائم على المساواة».



وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.