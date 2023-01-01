مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة جاهزة للاعتماد خلال ساعات

الوزارة: 3 أغسطس آخر موعد لتلقى طلبات تأجيل امتحانات الطلاب للدور الثانى المتغيبين بعذر قهرى عن امتحانات الدور الأول



قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن الوزارة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، والتى أصبحت جاهزة للاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم رضا حجازى بعد الانتهاء من تحديد الأوائل فى كل شعبة وتحديد نسب النجاح فى كل مادة.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه من المقرر أن يحدد الوزير الموعد النهائى لإعلان النتيجة بعد اطلاعه عليها والتأكد من مراجعة النتيجة ككل ودرجات الأوائل بشكل خاص، مرجحا أن إعلان النتيجة غدا الأحد أو بعد الغد الإثنين.



وتابع: «إعلان النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة وطلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم ترتيب الأوائل وفق المجموع الأعلى، والحروف الأبجدية إذا تشارك أكثر من طالب فى نفس المجموع»، مشيرا إلى ارتفاع نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضى، والتى بلغت نسبة النجاح فيه 75.4%.



وأوضح المصدر، الانتهاء من التحقيق مع المتورطين فى الغش الإلكترونى هذا العام، وتطبيق القانون على هذه الوقائع وتشمل الحرمان عامين أو عام وبعضهم من المادة التى تم ضبطه أثناء تأديتها، على حجب نتائج هؤلاء الطلاب، لافتا إلى أنه من حق هؤلاء الطلاب التظلم على قرار حجب النتائج وأيضا العقوبة التى وقعتها الشئون القانونية عليهم.



ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.



من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة للدور الثانى الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول لعذر قهرى، 3 أغسطس المقبل، مؤكدة أنها وجهت الإدارات التعليمية فى المديريات باستلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات الطلاب للدور الثانى، ويحصل هؤلاء الطلاب على الدرجة الكاملة للمادة.