 كولر: الأهلي أكبر ناد في إفريقيا.. ولديه شعبية كبيرة في مصر - بوابة الشروق
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كولر: الأهلي أكبر ناد في إفريقيا.. ولديه شعبية كبيرة في مصر

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:11 م

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، اليوم الجمعة، عن تجربته مع فريق الأهلي المصري، بعد نهاية موسمه الأول مع القلعة الحمراء.

وقال كولر في تصريحات لـ صحيفة «aargauerzeitung» السويسرية: « الأهلي ‏أكبر نادٍ في إفريقيا، ولديه عدد لا يُصدق من الجماهير المتحمسة، لقد أعجبني ذلك، لكن وجدت أن من يحضر فقط 3 آلاف مشجع».

وأضاف: «عندما أدركت ضعف الحضور الجماهيري في مصر، شعرت بخيبة أمل؛ لأنه لم يكن لدي هذه المعلومات، لكن المباريات النهائية عوضت ذلك وامتلأت الملاعب وكان الأمر لا يصدق».

وتابع كولر: «نجحت في موسمي الأول مع الفريق الأحمر بالتتويج بعدد من الألقاب، حتى بطولة الدوري المصري توجنا بها دون أن نلعب، أتذكر ذلك جيدًا».

وأتم: «كنت آكل مع المترجم خالد الجوادي في المطعم، وجددنا المشجعين يهنئوننا بشكل مفاجئ، ويلتقطون بعض الصور معنا».


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