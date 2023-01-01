تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، اليوم الجمعة، عن تجربته مع فريق الأهلي المصري، بعد نهاية موسمه الأول مع القلعة الحمراء.

وقال كولر في تصريحات لـ صحيفة «aargauerzeitung» السويسرية: « الأهلي ‏أكبر نادٍ في إفريقيا، ولديه عدد لا يُصدق من الجماهير المتحمسة، لقد أعجبني ذلك، لكن وجدت أن من يحضر فقط 3 آلاف مشجع».

وأضاف: «عندما أدركت ضعف الحضور الجماهيري في مصر، شعرت بخيبة أمل؛ لأنه لم يكن لدي هذه المعلومات، لكن المباريات النهائية عوضت ذلك وامتلأت الملاعب وكان الأمر لا يصدق».

وتابع كولر: «نجحت في موسمي الأول مع الفريق الأحمر بالتتويج بعدد من الألقاب، حتى بطولة الدوري المصري توجنا بها دون أن نلعب، أتذكر ذلك جيدًا».

وأتم: «كنت آكل مع المترجم خالد الجوادي في المطعم، وجددنا المشجعين يهنئوننا بشكل مفاجئ، ويلتقطون بعض الصور معنا».