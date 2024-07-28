 الأمم المتحدة تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بيروت - قنا
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 9:27 ص

دعت جينين هينيس-بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وأرولدو لاثارو قائد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وطالب المسؤولان بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، بوضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار على الحدود، مؤكدين أن تبادل القصف قد يشعل صراعا أوسع نطاقا من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها.

كما أشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) ومكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يجريان اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف احتواء الموقف.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب مقتل 3 أشخاص أمس السبت، في غارة للكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وإعلان الكيان الإسرائيلي مقتل عشرة أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس الواقعة شمال هضبة الجولان السورية المحتلة.

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