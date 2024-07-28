 وزير خارجية لبنان: أي هجوم إسرائيلي كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية - بوابة الشروق
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وزير خارجية لبنان: أي هجوم إسرائيلي كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية

وكالات
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:45 م

حذر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، صباح اليوم الأحد، من أن «أي هجوم إسرائيلي كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية».

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس، وسط التوترات الأخيرة.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة في المقابل، طلبت من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله».

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.


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