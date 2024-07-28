انتشال جثة طفل غرق في شاطئ البوريفاج بالإسكندرية

انتشل طاقم الإنقاذ النهري، بالتعاون مع غواصين الخير في الإسكندرية، اليوم السبت، جثة طفل يدعى "أ.أ.ع"، 15 عامًا، بعد أن لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر في شاطئ البوريفاج، الواقع في منطقة ميامي، شرقي المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي ومسؤولي شاطئ البوريفاج "حوض أفلاطون" المجاور لشاطئ ميامي، بغرق طفل أثناء الاستحمام في مياه البحر.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف وطاقم الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين غرق الطفل، الذي كان محل إقامته في محافظة القاهرة، في مياه البحر، شرقي الإسكندرية، وذلك بعد ارتياده للتنزه وقضاء إجازة المصيف.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية لـ"الشروق": "تم الدفع بـ14 فردًا من الغطاسين المتطوعين رفقة فريق من الإنقاذ النهري، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثة التي جرفتها الأمواج، وتم انتشالها بعد ظهورها على سطح مياه البحر."

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.