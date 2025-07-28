ألمانيا والأردن يعلنان إقامة جسر جوي لتوفير إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة

في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر في ألمانيا، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده إقامة جسر جوي بالتعاون مع الأردن لتوفير إمدادات إنسانية لقطاع غزة الفلسطيني المحاصر، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستُنفذ "فورًا".

وأضاف ميرتس، أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيقوم خلال هذه العملية بالتنسيق بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا، ولفت إلى أن هاتين الدولتين أبدتا استعدادا للمشاركة في جسر جوي لنقل مواد غذائية وإمدادات إنسانية إلى غزة.

في الوقت نفسه، قال ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "نعلم أنه ربما كان هذا لا يمثل سوى مساعدة ضئيلة للغاية لسكان غزة. لكنه على الأقل إسهام يسعدنا تقديمه".