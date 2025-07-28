مصطفى: مؤتمر حل الدولتين يحمل وعدا لشعب فلسطين بانتهاء الظلم

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، إن مؤتمر حل الدولتين المنعقد في الأمم المتحدة يحمل معه وعدا للشعب الفلسطيني بانتهاء الظلم، داعيا في الوقت ذاته إلى نشر قوات إقليمية ودولية لحماية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته، تابعتها الأناضول، في انطلاق أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأضاف مصطفى: "هذا المؤتمر يحمل معه وعدا للشعب الفلسطيني بأن الظلم الذي عانوا منه طويلا سوف ينتهي قريبا".

وقال إن وقفا لإطلاق النار يجب أن يعم على أنحاء فلسطين "أن يكون مصحوبا بوقف كافة التدابير غير الشرعية".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "نشر قوات إقليمية ودولية بالتنسيق معنا بولاية من مجلس الأمن لتوفير الحماية لشعبنا وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

​​​​​​​كما طالب جميع الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.