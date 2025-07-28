مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين وسط الضفة

• ويخطون شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدار أحد المنازل في بلدة الطيبة التي يسكنها فلسطينيون مسيحيون

أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون، فجر الاثنين، مركبتين فلسطينيتين في بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات وتهديدات باللغة العبرية على جدار أحد المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطنين تسللوا إلى بلدة الطيبة وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأوضحت أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وتهديدات على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية عقب هجوم المستوطنين.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة، في بلدة الطيبة.

وفي السابع من يوليو الجاري، أضرم المستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، ما أثار ردود فعل كنسية ودولية واسعة، نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة.

وعقب الهجوم زار عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين.

والطيبة بلدة فلسطينية تقع على السفوح الشرقية للضفة الغربية وسكانها من المسيحيين الفلسطينيين.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 فلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​