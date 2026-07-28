40 مليون يورو تقرب كريستيان روميرو من إنتر

توصل إنتر ميلانو وتوتنهام إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو مقابل 40 مليون يورو، لكن الصفقة لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي، وفقًا لتقارير صحفية.

ويفضل روميرو انتظار موقف برشلونة قبل اتخاذ قراره الأخير، رغم ترحيبه أيضًا بفكرة العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة إنتر.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين اللاعب والنادي بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالراتب والمكافآت ومدة العقد.

من جانبه، يواصل برشلونة مراقبة وضع المدافع الأرجنتيني، لكنه يحتاج أولًا إلى رحيل أحد مدافعيه الحاليين، مثل رونالد أراوخو أو جول كوندي، لتوفير مساحة في القائمة والقدرة المالية لإتمام الصفقة. ويترقب روميرو تطورات الفترة المقبلة قبل تحديد وجهته الجديدة.