دومفريس: فخور بالانضمام إلى ريال مدريد وأتطلع لكتابة فصل جديد

أعرب الدولي الهولندي دينزيل دومفريس عن سعادته الغامرة بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف ريال مدريد، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي الملكي يمثل محطة استثنائية في مسيرته الكروية.

وفي أول تصريح له عبر الموقع الرسمي لريال مدريد، قال دمفريس: "أشعر بفخر كبير لوجودي هنا وأن أكون جزءًا من هذا النادي العريق". وأضاف: "حظيت باستقبال رائع من اللاعبين والجهاز الفني والمدرب، وهو ما جعلني أشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى".

وأكد اللاعب الهولندي حماسه لخوض التحدي الجديد مع الفريق الإسباني، معربًا عن تطلعه للمساهمة في تحقيق النجاحات خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها في المنافسات المحلية والأوروبية.

وفي سياق متصل، يواصل ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مساء الثلاثاء مباراته الودية الثانية أمام ليجانيس على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن برنامج الإعداد للموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام خلف أبواب مغلقة، على أن تُبث أول 50 دقيقة فقط عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية.

وكان الفريق الملكي قد استهل مبارياته الودية بالفوز على ألكوركون بهدف دون رد، كما تنتظره مواجهتان إعداديتان أمام فيورنتينا وديبورتيفو لاكورونيا، قبل افتتاح مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس.