أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء بلدة "باجانجا" في مقاطعة "دافاو أورينتال" جنوبي البلاد.

وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الزلزال وقع في حوالي الساعة 7:06 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للفلبين.. مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

وتعد الفلبين من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي، إذ تقع ضمن ما يعرف بـحزام النار في المحيط الهادئ، حيث تكثر الزلازل والبراكين بشكل شبه يومي.