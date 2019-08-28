وزير الداخلية يهنئ السيسي وكبار المسؤولين بمناسة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.

وجاء في نص البرقية: "في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات، وبمناسبة إشراقة العام الهجري الجديد 1441هـ يطيب لي وهيئة الشرطة أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وتابع: "ونحن في ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتوجه للمولى -جلت قدرته- أن يجعله عام خير وبركة ونماء، يواصل فيه الشعب المصري العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة لجني ثمار التنمية والازدهار".

وأضاف: "حفظ الله مصر الكنانة، ورعى رجالها وأبطالها، وحفظ الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بنفس المناسبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، والمندوبين، ومعاوني الأمن، والجنود، والخفراء، والمجندين بوزارة الداخلية، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.