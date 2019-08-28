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مصر تبتعد بصدارة البطولة برصيد 116 ميدالية.. وجنوب إفريقيا فى الوصافة برصيد 53 ميدالية

إيهاب: أتمنى تحقيق أرقام قياسية جديدة.. ورئيس الاتحاد: نسعى لأكبر عدد من الميداليات فى البطولة



يخوض اليوم البطلان الأوليمبيان محمد إيهاب وسارة سمير لاعبا المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.

ويبدأ محمد إيهاب منافساته بوزن 81 كجم فى تمام الثانية ظهرا فيما تبدأ سارة سمير منافسات وزن 76 كجم فى تمام الواحدة ظهرا.

من جانبه وعد محمد إيهاب الشعب المصرى بتحقيق الميداليات الذهبية بالبطولة، مشيرا إلى أنه يتطلع لكسر أرقام قياسية جديدة مثلما فعل فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر أخيرا، مشددا أنه أفضل استعداد للحلم الأكبر أمامه حاليا وهو أولمبياد طوكيو 2020.

وحافظت بعثة مصر على صدارة البطولة برصيد 116 ميدالية بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات، والمغرب المركز الثالث برصيد 52 ميدالية بواقع 13 ذهبية و15 فضية و24 برونزية، والجزائر للمركز الرابع برصيد 52 ميدالية بينهم 13 ذهبيه و14 فضيه و25 برونزية.

من جانبه، أكد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقى، أن هدف المنتخب الوطنى من المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب حصد أكبر عدد من الميداليات.

وأضاف رئيس الاتحاد: «أن إعداد بطل فى رفع الأثقال، يحتاج لمصروفات طائلة، موضحا أن الرباع أو الرباعة يحتاج إلى معسكر مغلق وتغذية وتوفير مكملات غذائية، بالإضافة إلى توفير أدوات تدريب وتجهيز معسكرات داخلية وخارجية».

واختتم محجوب: «وزارة الشباب والرياضة تقدم الدعم الكامل للاتحاد، والوزير دائما ما يتواصل مع الاتحاد واللاعبين فى جميع الأوقات».