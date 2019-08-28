فرنسا ترشح وزيرة دفاعها السابقة جولار لتمثيلها في المفوضية الأوروبية

أعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء ترشيح وزيرة الدفاع السابقة سيلفي جولار لشغل منصب مفوض في الاتحاد الأوروبي.

وتعمل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين حاليا على تشكيل فريقها. وتقوم كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بترشيح مفوض عنها.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فون دير لاين بالترشيح، ما يجعل إيطاليا هي الدولة الكبيرة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تقدم مرشحها، في ظل أزمتها السياسية الداخلية.

وكان تم تعيين جولار، وهي نائبة سابقة ببرلمان الاتحاد الأوروبي، وزيرة للدفاع لفترة وجيزة، حيث سرعان ما تنحت وسط تحقيق في عقود عمل بحزبها السياسي "الحركة الديمقراطية".

وتشغل حاليا منصب نائب محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وبدأت فون دير لاين أمس إجراء مقابلات مع المرشحين. وأكدت أنه قد يتم استبعاد المرشحين غير المناسبين. كما أنها ستسعى جاهدة لتحقيق تكافؤ بين الجنسين في المفوضية.

ويتعين أن يصوت البرلمان الأوروبي على التشكيلة النهائية للمفوضية.

ومن المفترض أن تتسلم المفوضية الجديدة العمل في الأول من نوفمبر، لتحل محل مفوضية الرئيس المنتهية ولايته جان-كلود يونكر.