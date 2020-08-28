تقارير: رئيس الوزراء الياباني سيستقيل بسبب تدهور صحته

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، نيته الاستقالة من منصبه خلال اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قائلا إنه اتخذ هذا القرار للتخفيف من تأثير التدهور في حالته الصحية على وضعية الحزب، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء الياباني.

ونقل أحد الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم عن آبي قوله إنه لن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة بسبب المرض.

وأشارت مصادر مطلعة على الأمر إلى أن شينزو آبي لن يعين أحدا للقيام بمهام رئيس الوزراء بشكل مؤقت، ولكنه سيظل في منصبه إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد.

وسيعلن آبي القرار في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وقالت الإذاعة اليابانية إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت عقب زيارته المستشفى مرتين هذا الشهر، حيث يعاني آبي من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات.

وستأتي استقالة آبي المفاجئة وسط ركود تاريخي تشهده اليابان وعودة انتشار فيروس كورونا.

وفي يوليو 2007، أجبر المرض آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من تسلمه المنصب.

وعاد آبي إلى السلطة في ديسمبر 2012، وعلى الرغم من الإنجازات الهامة القليلة، فقد احتفل آبي يوم الاثنين الماضي بمرور 2799 يومًا متتاليًا على بقائه في منصب رئيس الوزراء.

وحطم آبي الرقم القياسي السابق الذي سجله عمه الأكبر إيساكو ساتو، والذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من نوفمبر 1964 إلى يوليو 1972 - وهي الفترة التي شهدت تحقيق نمو اقتصادي كبير.

وتكافح اليابان للتعامل مع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة حاجز ال 1000 حالة 15 مرة، بما في ذلك الرقم القياسي للإصابات اليومية والذي سجلته البلاد في 7 أغسطس الحالي بواقع 1601 حالة، وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.