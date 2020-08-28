الجيش الأردني يشارك في تنفيذ الحظر بمحافظتي عمان والزرقاء لمواجهة كورونا

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، خطة فرض الحظر الشامل لمحافظتي عمان والزرقاء من خلال نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، لمواجهة جائحة كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وتهدف عملية الانتشار المتضمن حظر التنقل للأشخاص وتجولهم في محافظتي عمان والزرقاء، للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية، وفق "بترا".



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ منها 62 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1869.



وذكرت الوزارة أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة ( بالتوقيت المحلي)هذه الليلة، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، وتستمرّ حتى الساعة السادسة ( بالتوقيت المحلي) من صباح يوم السبت.



ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة إلى اتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي " أمان" و"صحتك".