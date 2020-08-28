حماة الوطن : لجان داخلية لتلقي ترشيحات أمناء المحافظات للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في أية وقت، مضيفا أنه سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في جميع المحافظات.



وأوضح عبدالحميد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب شكل لجنة داخلية خلال الأيام الماضية تضم نواب رئيس الحزب والأمين العام، لتلقى ترشيحات أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح ومراجعة تلك الأسماء داخل اللجنة المختصة للاستقرار على عدد معين من الأشخاص ينطبق عليهم الشروط المحددة للدفع بهم باسم الحزب.



وذكر نائب رئيس الحزب، أن من ضمن الشروط أن يكون المرشح له قاعدة شعبية داخل دائرته، وشخصية جيدة يتمتع بمواصفات البرلماني، وحسن السير والسلوك، متابعا أن الحزب لدية 18 نائبا في مجلس النواب الآن وسوف نسعى لمضاعفة الرقم خلال البرلمان المقبل، وأتمنى أن لا يقل العدد من 40 إلى 50 مقعدا في الدورة القادمة.



واستكمل: «لم يحدث أي تشاورات عن القائمة الانتخابية الموحدة حتى الآن بين الأحزاب وهذا سابق لأوانه»، متوقعا أن تكون المشاركة في انتخابات البرلمان المقبل أكثر بكثير من انتخابات مجلس الشيوخ نظرا لأن مرشحي النواب لديهم شعبية كبيرة في أماكنهم وكثرة عدد المرشحين.