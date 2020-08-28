مؤتمر الحزب الجمهوري يذكر بانتخابات مجلس الشيوخ

ركز المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي بشكل كبير على إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، لكن مقطع فيديو قصير من ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، صرف الانتباه عن البيت الأبيض للتذكير بأن مقاعد الكونجرس أيضا جاهزة للانتزاع في نوفمبر المقبل.

وقال ماكونيل: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي قام به مجلس الشيوخ الجمهوري"، واصفا الحزب في الكونجرس بـ "جدار الحماية" ضد الديمقراطيين الليبراليين.

وأكد ماكونيل على جذوره في كنتاكي، مشيرًا إلى أنه الوحيد من بين القادة الأربعة الكبار في الكونجرس ليس من كاليفورنيا أو نيويورك- وولد ترامب أيضا ونشأ في نيويورك.

وقال مكونيل "أطلب منكم دعم المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ"، وسط استطلاع يشير إلى أن كتلة يمين الوسط معرضة لخطر فقدان الغرفة العليا في الكونجرس، التي تتمتع بسلطات كبيرة في تعيين القضاة والوزراء.