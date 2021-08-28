21% زيادة في صادرات مصر للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من 2021

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ نحو 350 مليون يورو، مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير مكتب التمثيل التجارى المصري فى باريس، انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو، مقارنةً بنحو مليار و5 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفاض الواردت المصرية منه ساهما في انخفاض عجز الميزان التجارى المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى، أن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى المصرى لدعم الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2020-2021.

وأضاف أن أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل قطاع الأسمدة والمواد الأزوتية بقيمة 58 مليون يورو بنسبة نمو 3.5%، وقطاع المواد الكيماوية العضوية بقيمة 38 مليون يورو بنسبة نمو 26%، إلى جانب قطاع الأجهزة المنزلية بقيمة 26 مليون يورو بنسبة ارتفاع 35%، والموصلات الكهربائية وأسلاك الإشعال المستخدمة في صناعة السيارات، وقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البلاستيكية المُستخدمة في أعمال البناء.