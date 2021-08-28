وصول أكثر من 500 مهاجر على متن قارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

وصل أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية على متن قارب اليوم السبت، في عملية وصفها رئيس البلدية توتو مارتيلو بأنها "واحدة من أكبر عمليات الهبوط في الآونة الأخيرة".

وكانت سفن الدورية الإيطالية قد اكتشفت في السابق انجراف المهاجرين الـ 539 في البحر المتوسط في قارب صيد مكتظ على بعد 15 كيلومترا قبالة ساحل لامبيدوسا وأنقذتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا ووسائل إعلام أخرى.

ووفقا للمعلومات الرسمية الأولية، كان من بين المهاجرين ما لا يقل عن ثلاث نساء و29 قاصرا غير مصحوبين بذويهم. وجاء الذين تم إنقاذهم بشكل أساسي من دول في شمال وغرب أفريقيا وكذا بنجلاديش وسورية.

وبحسب تقارير إعلامية، ارتفع عدد المهاجرين في مركز الاستقبال الأولي في لامبيدوسا إلى أكثر من 1200 شخص بعد وصول هذا العدد الجديد من الأشخاص اليوم السبت.

وتبلغ طاقة ذلك المركز حوالي 250 شخصا فقط. وفي يوم الثلاثاء فقط، وصل ما مجموعه 507 مهاجرين إلى الجزيرة على متن أكثر من 20 قاربا في غضون 24 ساعة. الساعات. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، لقي حوالي 1040 مهاجرا حتفهم في وسط البحر المتوسط حتى الآن هذا العام.