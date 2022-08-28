عمرو دياب يشعل أجواء شواطئ جده بحفله الأخير

اشعل الفنان عمرو دياب، أجواء حفله الغنائي الضخم، والذي أحياه مساء أمس السبت، على أحد شواطئ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم الهضبة باقة متنوعة من أحدث أغانيه ومنها «اللوك الجديد»، و«اللي يمشي يمشي»، و«هتدلع»، و«أنت الحظ»، إلى جانب بعض من أغانيه القديمة المحببة للجمهور، ومن بينها «تملي معاك»، و«قمرين»، و«العالم الله»، و«وحشتيني»، و«نور العين»، و«رصيف نمرة 5».

يذكر أن عمرو دياب طرح قبل أيام أحدث أغنياته، والتي تحمل إسم «من 6 لـ9» وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب سيحي حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم 9 سبتمبر القادم.

كما أعلنت منصة أنغامي الموسيقية تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب خلالها حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون "برج الحوت".