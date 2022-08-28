كوريا الجنوبية تسجل أقل من 90 ألف إصابة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أقل من 90 ألف إصابة، بينما وصل عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 85 ألفا و295 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 363 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و983 ألفا و818 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و569 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة إلى 581مريضا، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل.