وزير القوى العاملة يسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بأربع محافظات

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالي مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.



وشملت التعويضات المصروف، التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادي الجديد وهم: عبد الله حسن محمود، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية، وقطيفة محمد السباعى، وأحمد عبد الحميد محمد، ومحمد عويس سيد.



وتضمنت أيضا 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم: السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقي، وياسر محفوظ محمد.



ووعد الوزير ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفيين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.