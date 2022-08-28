 المئات يتظاهرون في إفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور - بوابة الشروق
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المئات يتظاهرون في إفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور


نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 7:33 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 7:33 ص

تظاهر نحو 300 شخص في بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور بعد أن أمر رئيس البلاد فوستان أرشانج تواديرا بتشكيل لجنة لإعادة كتابته.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتلاعب" و"لا للديكتاتورية" وهم يشاركون في مسيرة تحالف الكتلة الجمهورية الذي يضم أكثر من 20 حزبا معارضا إضافة إلى منظمات مجتمع مدني.

تظاهر نحو 300 شخص في بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور بعد أن أمر رئيس البلاد فوستان أرشانج تواديرا بتشكيل لجنة لإعادة كتابته.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتلاعب" و"لا للديكتاتورية" وهم يشاركون في مسيرة تحالف الكتلة الجمهورية الذي يضم أكثر من 20 حزبا معارضا إضافة إلى منظمات مجتمع مدني.


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