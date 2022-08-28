طالبان تتهم باكستان: سمحت للولايات المتحدة باستخدام أجوائها ضدنا

رغم نفي إسلام آباد في أعقاب غارة جوية أمريكية استهدفت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول الشهر الماضي، السماح للطائرات الأمريكية باستخدام مجالها الجوي، كررت طالبان الاتهامات عينها.



وقال الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، إن باكستان سمحت لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى الأراضي الأفغانية، بحسب ما نقلت رويترز.



وأضاف في مؤتمر صحفي من كابول: "وفقا لمعلوماتنا، فإن الطائرات المسيرة تدخل عبر باكستان إلى الأراضي الأفغانية، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني.. نطلب من باكستان عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا".



وقد تؤدي تصريحات يعقوب إلى تفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين في وقت تتوسط فيه الحركة في محادثات بين إسلام آباد وجماعة طالبان الباكستانية.



السلطات الباكستانية كانت قد نفت مطلع الشهر الجاري، ضلوعها أو معرفتها مسبقا بالغارة الأمريكية التي استهدفت الظواهري في يوليو الماضي.



وأكدت طالبان قبل أسابيع أن التحقيقات لا تزال جارية في تلك القضية، لافتة إلى أنها لم تستطع أن تعثر على جثة زعيم القاعدة حتى الآن، ومؤكدة أنها لم تكن على علم بتواجده في كابول.