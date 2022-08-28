 تايوان: 26 ألفا و765 إصابة و31 حالة وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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تايوان: 26 ألفا و765 إصابة و31 حالة وفاة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:03 ص
سجلت تايوان اليوم الأحد، 26 ألفا و765 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 31 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهو 5695، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان، أنه تم حتى الآن تسجيل خمسة ملايين و221 ألفا و585 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها خمسة ملايين و194 ألفا و517 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 31 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9844 منذ بدء الجائحة.

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