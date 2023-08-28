 الشحات: شرف لي تجديد عقدي مع الأهلي.. وأحلام الجمهور لا تتوقف - بوابة الشروق
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الشحات: شرف لي تجديد عقدي مع الأهلي.. وأحلام الجمهور لا تتوقف

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 12:07 ص

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن تجديد عقده مع القلعة الحمراء، شرف كبير، متمنيا تحقيق المزيد من الألقاب مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد أعلن عن تجديد عقد حسين الشحات حتى عام 2026 وذلك من شهر يونيو الماضي.

وقال الشحات خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت":"أي لاعب شرف له أن يُجدد للأهلي، وأحلام جمهور الأهلي لا تتوقف، وإن شاء الله نقدم أفضل من الموسم الماضي".

توأضاف:"أتمنى أن نحقق بطولات أكثر مع الأهلي إن شاء الله، وأنا سعيد بالمشاركة في حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم MEFA للأفضل في 2023، هو حفل كبير وأتمنى استمراره كل عام، بالتأكيد شيء كبير أن يتم تكريمنا هنا".

وأتم:"عندما نرى حفل الجوائز في الخارج نتمنى أن نكون متواجدين به، وبالنسبة لي تواجدي هنا أمر يسعدني".


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