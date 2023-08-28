إيني تبدأ الإنتاج من حقل بالين للنفط والغاز في كوت ديفوار

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بدأت شركة إيني الإيطالية في أول مراحل الإنتاج من حقل بالين للنفط والغاز في المياه العميقة جنوب كوت ديفوار، حسبما قال مامادو سانجافوا كوليبالي، وزير المناجم والبترول والطاقة في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وسيتم خلال المرحلة الأولى انتاج 15 ألف برميل نفط يوميا و25 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

ومع بدء المرحلة الثانية المقررة في نهاية عام 2024، سيتم رفع الإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط يوميا و70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وتستهدف المرحلة الثالثة، رفع الإنتاج إلى 150 ألف برميل نفط يوميا و200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وسيمكن الغاز دولة كوت ديفوار الواقعة في غرب أفريقيا من تلبية احتياجات سوق الكهرباء الداخلية وتسهيل الوصول إلى الطاقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

يذكر أن ايني تدير الحقل بالشراكة مع شركة "بتروسي" المملوكة للدولة.

وتقدر الموارد الإجمالية لحقل بالين بنحو 5ر2 مليار برميل من نفط الخام و3ر3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.