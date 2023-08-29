بوليتيكو: حظوظ ديسانتيس تتراجع في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، بتراجع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من فئة المرشحين الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل إلى "فئة المتنافسين".

وأوضحت أداة استحدثها الموقع لتعقب مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وجهت له 4 لوائح اتهام ورفض حضور مناظرة الحزب الجمهوري الأولى، تزايدت حظوظه، بينما تراجعت حظوظ ديسانتيس.

وفي ذات الإطار، ارتفعت حظوظ رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي من فئة "الفرص المعقولة" إلى فئة "المتنافسين"، لينضم بذلك إلى السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، والسيناتور تيم سكوت، فضلا عن ديسانتيس، بينما ضمت قائمة "الفرص المتواضعة" الـ 8 مرشحين الآخرين في السباق الجمهوري.

وأوضح موقع "بوليتيكو" أن ديسانتيس هو المرشح الأبرز في تلك الفئة من بين المرشحين الستة، على الرغم من الزخم الذي يتمتع به كل من راماسومي وسكوت بعد مناظرة الحزب الجمهوري الأولى، الأربعاء الماضي.

وأضاف الموقع أن حاكم فلوريدا انخفضت حظوظه في استطلاعات الرأي أمام ترامب خلال الأشهر الماضية، والتي تشمل استطلاعات الرأي الوطنية والإعلامية، كما تراجعت قدرة حملته على جمع التبرعات اللازمة للسباق الانتخابي، إذ اضطرت حملته إلى تقليص خططها الطموحة بسبب بطء في جمع التبرعات، كما اضطرت إلى تسريح بعض موظفيها.

وإلى جانب ترامب، وصل مرشحوا فئة "المتنافسين" فقط إلى المناظرة الثانية للحزب الشهر المقبل.

يذكر أن الموقع الأمريكي يعتمد في تصنيفاته على عدة عوامل تشمل استطلاعات الرأي، ووضع جمع التبرعات، والأموال المتاحة لديهم لتنفيذ خططهم، ونوع التحالفات التي يأملون في بنائها.