لندن: قد تكون روسيا ألغت مناورات تهدف أن تكون تتويجا لعام التدريبات العسكرية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأنه من المحتمل جدا أن تكون روسيا قد ألغت مناورات "زاباد" (ويست) 23، و"التدريب الاستراتيجي المشترك" المخطط له، والحدث السنوي الرئيسي الذي يهدف إلى أن يكون تتويجا لعام التدريبات العسكرية. وكان من المفترض أن يتم إجراء المناورات في سبتمبر المقبل.

وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن روسيا أجرت منذ عام 2010، دورة مدتها أربعة أعوام، حيث قامت بإجراء "التدريب الاستراتيجي المشترك" بالتناوب في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فقد ثبتت روسيا إجراء "التدريب الاستراتيجي المشترك" في غرب البلاد منذ عام 2021، وذلك كل عامين على الأقل، حيث كانت تعطي الأولوية لمواجهة ما تعتبره تهديدا من جانب حلف شمال الاطلسي (الناتو).

ويأتي ذلك في أعقاب "زاباد 21"، وهي أكبر مناورة روسية منذ العهد السوفييتي.

وجاء في التقييم أن الأداء الضعيف للجيش الروسي في أوكرانيا سلط الضوء على مدى محدودية قيمة "التدريب الاستراتيجي المشترك"، وعلى أنه كان بغرض الاستعراض، إلى حد كبير. ومن المحتمل أن تكون روسيا قد ألغت "زاباد 23" بسبب قلة عدد القوات والمعدات المتاحة.