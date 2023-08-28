 البناني: نبحث تجديد عقد زيزو.. و20 أكتوبر إجراء انتخابات الزمالك - بوابة الشروق
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البناني: نبحث تجديد عقد زيزو.. و20 أكتوبر إجراء انتخابات الزمالك

الشروق
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 9:42 م

كشف عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن مستقبل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، والذي تلقى عرضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وقال البناني في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "اللجنة مستمرة حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وسيكون هناك بيان عن تفاصيل انتخابات نادي الزمالك".

وأضاف: "4 سبتمبر فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، و20 أكتوبر إجراء انتخابات نادي الزمالك".

وأوضح: "سأقوم بتنقية الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وغدا سنعقد اجتماع مع المدير الفني لنادي الزمالك، ونبحث ملف تجديد أحمد سيد زيزو".

وأتم: "سندعم كل الفرق في نادي الزمالك، ومصلحتنا أولا وأخيرا نادي الزمالك، أعضاء نادي الزمالك من حقهم الاعتراض على تواجدي".


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