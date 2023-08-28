أثارت تصريحات أسرة السفاح قذافي فراج عبد العاطي، المعروف باسم سفاح الجيزة، حول الحلقات الأولى من المسلسل المستلهمة أحداثة من قصة حياة ابنهم القاتل، ردود أفعال ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تعامل أسرة السفاح مع المسلسل باعتباره عملا وثائقيا وليس فنيا، واتهام صناعه بالإتيان بأشياء غير حقيقية، ومنها الوجبة "التي أعدها السفاح لحبيبته، شقيقة زوجته، التي خطفها ضمن أحداث المسلسل، وهي عبارة عن طبق لحمة وبطاطس بوريه وخضار سوتيه.

وخرجت أسرة السفاح في تصريحات صحفية لتؤكد أن ابنها المجرم، لم يكن يعد لهم "السوتيه"، وأنهم لم يتذوقوا طعمه أبدا.

وهذه التصريحات قابلها مؤلف العمل محمد صلاح العزب، بكثير من الضحك، وسخر منها عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا: "إحنا آسفين يا سفاح".

الملفت هنا أن هذه الوجبة بالتحديد كانت محل جدل كبير على "السوشيال ميديا"، خاصة أن بطل العمل أعدها بطريقة الشيفات المحترفة في إعداد الطعام، كما ظهر في الحلقة الأولى وهو يحضر "صينية بطاطس وعرق الفلتو"، وهو ما برره مؤلف العمل في تصريحات صحفية، بأن بطل حدوته المستلهمة من الحادثة الحقيقية، يجيد ويحب الطبخ، ويعشق استخدام السكاكين، كما انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا لبطل العمل الفنان أحمد فهمي، وهو يتعلم كيفية تقطيع الخضار واللحم، قبل تصويره المسلسل، حتى يبدوا وكأنه شيف محترف، كي لا يتم الاستعانة بشيف حقيقي ليقوم بهذه المهمة، خاصة أن هذه التفصيلة مؤثرة في الأحداث ولها دلالات كثيرة فيما بعد.

ورغم أن المسلسل الذي تدور أحداثه في 8 حلقات فقط، عُرض منها حلقتين حتى الآن، لكنه يحقق ردود أفعال واسعة، جعلته يتصدر المركز الأول بقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر والخليج والعديد من دول العالم، خاصة بعد الأداء المختلف الذي ظهر به بطل العمل، أحمد فهمي، وإشادة كثيرون بإجادته لعب دور السفاح بكل هدوء واتزان.

كما أن قصة المسلسل نفسها مليئة بالأحداث المتلاحقة، وهذا يعود للقصة الحقيقية للسفاح الأصلي، قذافي فراج عبد العاطي، التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري عام 2020، حينما تم نشر تفاصيلها بصفحات الحوادث لرجل في الأربعينات من عمره، تم القبض عليه مصادفة في جريمة سرقة، ليتم اكتشاف حقيقته المروعة، بأنه قاتل متسلسل، قتل 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتى 2017.

وضحاياه هم زوجته الأولى التي وضع لها السم في العصير، ثم وضع جثتها في "ديب فريزر"، ونقلها من شقة الزوجية بمنطقة الهرم، إلى شقة أخرى دور أرضي ببولاق الدكرور ودفنها بها، وقام بعد ذلك بعمل محضر اختفاء لها واتهمها بسرقته، ثم قتل صديقا مقربا منه بعد أن سرق ماله واسمه فيما بعد، وقتل شقيقة زوجته التي كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية قبل ارتباطه بشقيقتها، وأخيرا قتل فتاة تعمل بمحل أدوات كهربائية بمحافظة الإسكندرية، أوهمها بالارتباط بها عاطفيا، وحصل منها 45 ألف جنيه قيمة بيعها لشقة ملك لوالدتها ووعدها بتشغيلها في التجارة.

مسلسل" سفاح الجيزة" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة كل من أحمد فهمي وركين سعد وصلاح عبد الله وحنان يوسف وميمي جمال.