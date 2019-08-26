قال الإعلامي تامر أمين، إن مسألة انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، أو بقائه في ليفربول، ستحسم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن «الموضوع في البداية كان شائعات، ثم تحول إلى عرض رسمي»، مشيرًا إلى أن «صلاح» بدأ التفكير في الانتقال بعدما رفع اتحاد جدة العرض المقدم للاعب المصري.

وأشار إلى أن العرض المقدم من اتحاد جدة «خرافي وأسطوري»، معقبًا: «العرض يلف دماغ أي بني آدم مهما كان هادي وراسي، لكن في النهاية هذا قرار ومستقبل صلاح، وربنا يحفظ ويحرس ابننا من العين»، بحسب وصفه.

وناشد المتابعين ألا يكونوا أوصياء على صلاح الآن، لأنهم لم يكونوا أوصياء عليه عندما اتخذ القرار بترك نادي المقاولون العرب، وانتقل إلى نادي بازل ومنه إلى إيطاليا وإنجلترا.

وأرجع النجاح الذي حققه الفرعون المصري، إلى فضل الله – سبحانه وتعالى - ثم عقليته الاحترافية التي جعلته في هذا المكان، مؤكدًا ثقته التامة أن عقلية صلاح الاحترافية، ستوجهه الوجهة الصحيحة وتهديه إلى اتخاذ القرار السليم.

وأكمل: «إحنا في ضهرك يا صلاح، أيا كان القرار الذي تتخذه، يا أبو مكة إحنا في ضهرك، سواء فضلت في ليفربول أو رحت تعيش جنب مكة، في الحالتين معاك وسندعمك ونشجعك وستظل فخر مصر والعرب، والأسطورة المصرية الرياضية التي لم يقترب أحد من مستواها حتى الآن».