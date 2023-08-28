كاراجر: لا يمكن بيع صلاح بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني

يعتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن محمد صلاح، نجم الريدز، لن يغادر النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من الأنباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي، وأنه لا يجب قبول عرض أقل من 150 مليون جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن العرض الذي تقدم به اتحاد جدة منخفض للغاية.

أشارت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية إلى أن اتحاد جدة يثق في قدرته على حسم صفقة صلاح، ويتطلع الفريق السعودي لجعل صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، ومع بقاء أقل من أسبوع على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، ويرى جيمي كاراجر أنه يجب تقديم عرض ضخم حتى يفكر ليفربول في بيع نجمه الثمين للغاية.

قال جيمي كاراجر في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس":" أعتقد أن مقابل بيع محمد صلاح يجب أن يتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني".

أضاف كاراجر:" لا أقول أن صلاح يستحق ذلك المبلغ في مثل عمره الآن، لكني لا أعتقد أن 100 مليون جنيه إسترليني مبلغ مناسب، لن تستطيع إيجاد بديل لصلاح مقابل هذا المبلغ".

تابع أسطورة ليفربول:" إذا عرض اتحاد جدة مبلغًا مجنونًا، لكن كما قلت، لقد فات الأوان في فترة الانتقالات الصيفية، لو كان الأمر مبكرًا لربما فكر ليفربول في الأمر، لكني لا أعتقد أن محمد صلاح سيذهب إلى أي مكان".

أكد كاراجر:" لا أعتقد أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول، أولًا لأن الوقت متأخر جدًا في فترة الانتقالات، ولا أعتقد بالضرورة أن محمد صلاح يرغب في الرحيل، وما أعنيه بذلك أن صلاح سيكون مثل رونالدو إلى حد ما".

واصل:" أستطيع أن أرى محمد صلاح يلعب حتى أواخر الثلاثينيات من عمره، لذا أعتقد أنه قد يفكر.. لدي ثلاث أو أربع سنوات أخرى".

شدد كاراجر:" يتبقى في عقد محمد صلاح عامين مع ليفربول، لا أعرف ما إذا كان سيبقى بعد ذلك، لكنه سيرغب في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، والفوز بأكبر الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية".

أشار كاراجر:" أعتقد أن هناك وقتًا لـ محمد صلاح سيذهب فيه إلى الدوري الأمريكي أو المملكة العربية السعودية، وربما مكان آخر في المستقبل، في أواخر الثلاثينيات من عمره لأنني أعتقد أنه يعتني بنفسه، إنه لاعب محترف للغاية، ولا يزال أمامه المزيد من السنوات في الملاعب".

أوضح كاراجر:" إذا كنت تفكر في نموذج مجموعة "فينواي" التي تدير ليفربول، والسبب وراء تحقيق الريدز للكثير من النجاح، عندما قدم شخصًا ما عرضًا مجنونًا لـ فيليب كوتينيو قبل خمس أو ست سنوات، دفع برشلونة 130 مليون جنيه إسترليني، ولم يحاول ليفربول إيجاد بديل لـ كوتينيو بل اشتروا فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر ثم واصل الريدز الفوز بالكثير".

أتم:" لذا في بعض النواحي إنهم النموذج للمكلية والإدارة، لقد اشتريت صلاح وقضيت معه سنوات رائعة، وهو الآن يتجاوز الثلاثين من عمره، وقدم له شخصًا ما عرضًا سخيفًا، وكان ذلك في وقت سابق من فترة الانتقالات".