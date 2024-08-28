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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة


نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 12:01 م

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عملية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقة تنتهك القانون الدولي.

وقالت المفوضية في بيان اليوم الأربعاء، ندين العملية الإسرائيلية بالضفة التي تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل لوقف هجمات قواتها وعنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين بالضفة المحتلة، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

واستشهد، 7 فلسطينيين وأصيب آخرين في جنين وطوباس خلال العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

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