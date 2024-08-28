قلب الهلال تأخره أمام ضمك إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب فيصل بن فهد، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم ألكسندر ميتروفيتش بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول من رأسية متقنة.

وأدرك ضمك التعادل عن طريق كامانو في الدقيقة 49، قبل أن يعزز ضمك تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق حبيب ديالو.

وأدرك الهلال التعادل عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 73 من تسديدة رائعة.

ونجح ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثالث للهلال والثاني له في اللقاء في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدفين.

بهذه النتيجة عزز الهلال صدارته للدوري السعودي برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، بينما تواجد ضمك في المركز الـ15 دون نقاط بخسارتين متتاليتين.