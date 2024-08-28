المخرج رؤوف السيد يبدأ تصوير فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش

بدأ المخرج رؤوف السيد تصوير فيلمه الجديد "نجوم الساحل"، بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

الفيلم بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميم حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من تأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

على صعيد آخر، يبدأ رؤوف السيد التحضير لفيلم جديد من إنتاج محمد حفظي، ومن المقرر طرحه في نهاية العام، وذلك بعدما اعتذر عن إخراج الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، نظراً لانشغاله بأعمال أخرى.

وكان رؤوف السيد قد حقق نجاحاً كبيراً بإخراج فيلم "الحريفة"، الذي تم طرحه مطلع العام الحالي، وشارك في بطولته نور خالد النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك.

هذا بالإضافة إلى ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، وبمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح.